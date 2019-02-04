Kilis Valiliği'nden Dolandırıcılara Karşı Uyarı
29 dakika önce
KİLİS Valiliği, kendilerinin herhangi bir yardım kampanyası düzenlemediklerini belirterek, dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
KİLİS Valiliği, kendilerinin herhangi bir yardım kampanyası düzenlemediklerini belirterek, dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, son zamanlarda makam ve unvan kullanarak bazı kişilerden para talebinde bulunulduğu belirtildi. Birçok kez uyarılar yapılmasına rağmen hala dolandırıcıların işadamı, STK
, hayırseverlerden çeşitli nedenlerle yüksek miktarlarda para talep ettiklerinin anlaşıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Kamu personelinin herhangi bir yolla para talep etmeyeceği hakkında yapılan tüm uyarılara rağmen yaşanan dolandırıcılık olaylarını önlemek maksadıyla; yardım veya herhangi bir gerekçe ile para talebinde bulunan şahıslar tarafından aranılması halinde polis ve jandarma aranarak bilgi verilmesi, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması hususunda kolaylık sağlayacaktır. Bu doğrultuda, kurumsal yada kişisel mağduriyete mahal verilmemesi açısından gerekli tedbirlerin alınması (İlgililerin bilgilendirilmesi, şüpheli şahıslara itibar edilmemesi yada şüpheli durum oluşması halinde ilgili mercilere bildirilmesi v.b.) ve konu ile ilgili olarak gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir." - Kilis
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:19 Kaynak: DHA
ASELSAN'dan 110 Milyon Liralık Sözleşme
Son Dakika! Uludağ'da Otelde Büyük Panik! Çok Sayıda Kişi Çatıdan Düşen Karın Altında Kaldı
Son Dakika! Gaziantep'te Cinnet Getiren Damat Dehşet Saçtı: 5 Ölü, 1 Yaralı
İngiltere, Fransa, İspanya ve İsveç, Guaido'yu Venezuela Lideri İlan Etti