Son Dakika Haberleri: Kilis Valiliğinden Dolandırıcılara Karşı Uyarı

Kilis Valiliğinden Dolandırıcılara Karşı Uyarı

2 saat önce

Kilis Valiliği dolandırıcılara karşı dikkatli olmalarını hiçbir kamu kurum ve kuruluşunun kimseden para istemeyeceğini bildirdi.

Kilis Valiliğinden Dolandırıcılara Karşı Uyarı, System.String[]
Kilis Valiliği dolandırıcılara karşı dikkatli olmalarını hiçbir kamu kurum ve kuruluşunun kimseden para istemeyeceğini bildirdi.

Kilis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Birçok kez yazılı, görsel medya yoluyla yapılan uyarı ve açıklamalara rağmen, Valiliğe intikal eden bilgilerden art niyetli şahısların makam ve unvanları kullanarak telefon etmek, elektronik posta göndermek veya aracı vasıtasıyla bazı hayırseverlerden, işadamlarından, sivil toplum temsilcilerinden ve yöneticilerden çeşitli nedenlerle yüksek miktarlarda para talep ettiklerinin anlaşıldığı belirtildi.

Valilik açıklaması şöyle sürdü, "Kamu personelinin herhangi bir yolla para talep etmeyeceği hakkında yapılan tüm uyarılara rağmen yaşanan dolandırıcılık olaylarını önlemek maksadıyla; yardım veya herhangi bir gerekçe ile para talebinde bulunan şahıslar tarafından aranılması halinde Jandarma 156, Polis 155 veya 0348 813 10 12 numaralı telefonları arayarak bilgi verilmesi, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması hususunda kolaylık sağlayacaktır.Bu doğrultuda, kurumsal yada kişisel mağduriyete mahal verilmemesi açısından gerekli tedbirlerin alınması İlgililerin bilgilendirilmesi, şüpheli şahıslara itibar edilmemesi yada şüpheli durum oluşması halinde ilgili mercilere bildirilmesi ve konu ile ilgili olarak gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir" ifadesi kullandı. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:41 Kaynak: İHA

Kilis Valiliği, Kilis, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Çakmak'a Taziye Telefonu Talat Bulut, Kendisini Tacizle Suçladıktan Sonra İnkar Eden Hande Ataizi'ye Sitem Etti

24 Haziran'ı Bilen Şirketin İstanbul Anketinden Çarpıcı Sonuç Yasak Aşk Yaşadığı Ortaya Çıkan MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 18 Yıllık Eşinden Boşanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 15:41:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kilis Valiliğinden Dolandırıcılara Karşı Uyarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]