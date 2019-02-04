Kilis Valiliğinden Dolandırıcılık Uyarısı
2 saat önce
Kilis Valiliğince vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı.
Kilis
Valiliğince vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı art niyetli kişilerin çeşitli makam ve unvanlar kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalıştığı belirtildi.
Dolandırıcıların başta hayırsever vatandaşlardan, iş adamlarından, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden ve bazı yöneticilerden yüksek miktarlarda para talep ettiği aktarılan açıklamada, kamu personelinin herhangi bir yolla para talep etmeyeceği ifade edilerek, böyle bir durum yaşanması durumunda vatandaşlardan güvenlik birimlerini aramaları istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:47 Kaynak: AA
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