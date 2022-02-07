Üye Girişi
Kilis Valiliğine komşu evin demir kapıları çalındı - Son Dakika

Kilis Valiliğine komşu evin demir kapıları çalındı

07.02.2022 15:41
Kilis Valiliğine komşu evin demir kapıları çalındı

Kilis Valiliğine, 30 metre mesafede bulunan bir evin demir kapıları, elektrik kabloları, muslukları kimliği belirsiz hırsızlar tarafından çalındı.

Kilis Valiliğine, 30 metre mesafede bulunan bir evin demir kapıları, elektrik kabloları, muslukları kimliği belirsiz hırsızlar tarafından çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Şeker Mehmet Arslan'a ait Şehitler Mahallesi Cambazlar 1 Sokakta bulunan Kilis Valiliğine sadece 30 metre mesafede olan ikametin, 2 demir kapısı, evin elektrik kabloları, muslukları çalındı. Hırsızlık olayından komşuların haber vermesi üzerine haberdar olan Şeker Mehmet Arslan, polise başvurdu. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, hırsızlığın gerçekleştiği evde parmak izi araştırması yaptı. Şeker Mehmet Arslan'a ait olan evin bir süredir boş olduğu öğrenildi. Polis, hırsızların yakalanması için soruşturma başlattı. - KİLİS

Kilis Valiliğine komşu evin demir kapıları çalındı
Kilis Valiliğine komşu evin demir kapıları çalındı
Kilis Valiliğine komşu evin demir kapıları çalındı
Kilis Valiliğine komşu evin demir kapıları çalındı

YORUMLAR
500

Mehmet Arslan, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kilis Valiliğine komşu evin demir kapıları çalındı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:36 Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon konuşmasını aktardı: Sağlığı yerinde, evde de boş durmuyor
15:34 Anketten çıkan gerçekler: Elektrik faturası zorluyor, market sepetleri küçüldü, 10 kişiden 9'u "gidişat kötü" diyor
15:27 Son Dakika: Sanayi tesislerinde uygulanan doğal gaz kesintisi yarın sona erecek
15:17 Gökhan Göz'den skandal bir olay daha! Evine baskın düzenleyen polislere zor anlar yaşattı
15:13 Yasal boyda olmayan 5 tona yakın istavriti denize döktü
15:11 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti
15:08 Penaltı vuruşları için su şişesine onlarca kopya yazmış!
14:59 Mustafa Sarıgül TikTok videosunda ayçiçek yağına zeytinyağı dedi
14:59 Üsküdar'daki patlamada bir ev harabeye döndü: 2'si ağır 4 kişi yaralandı
14:57 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 5 dakika ayrıntısı! Zanlı Kadir Yasak ne dedi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 15:47:37. #1.12#
SON DAKİKA: Kilis Valiliğine komşu evin demir kapıları çalındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement