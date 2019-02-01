Kilis Valisi Recep Soytürk, Kapadokya Standını Ziyaret Etti

İstanbul'da düzenlenen 29.uluslararası EMİTT fuarına katılan Kilis Valisi Recep Soytürk, Kapadokya standını ziyaret etti.

İstanbul'da düzenlenen 29.uluslararası EMİTT fuarına katılan Kilis Valisi Recep Soytürk, Kapadokya standını ziyaret etti.



İstanbul'da dün başlayan 29. Uluslararası EMİTT turizm fuarına katılan Kilis Valisi Recep Soytürk, Kapadokya standını ziyaret ederek burada stant hakkında bilgiler aldı. Vali Soytürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici ve fuara katılan ilçe ve belde belediye başkanları ile bir süre sohbet ettikten sonra stanttan ayrıldı.



Kilis Valisi Recep Soytürk 2006-2009 yılları arasında Ürgüp Kaymakamlığı görevinde bulunmuştu. - NEVŞEHİR

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