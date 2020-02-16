Kilis Valisi Recep Soytürk'ün annesi, Sakarya'da toprağa verildi - Son Dakika
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Kilis Valisi Recep Soytürk'ün annesi, Sakarya'da toprağa verildi

7 saat önce

KİLİS Valisi Recep Soytürk'ün annesi Kıymet Soytürk, Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Kilis Valisi Recep Soytürk'ün annesi, Sakarya'da toprağa verildi, System.String[]

KİLİS Valisi Recep Soytürk'ün annesi Kıymet Soytürk, Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Kilis Valisi Recep Soytürk'ün bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören annesi Kıymet Soytürk, dün yaşamını yitirdi. Karasu ilçesine bağlı Kuzuluk Mahallesi'ndeki Elmalı Camii'nde Kıymet Soytürk için bugün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Recep Soytürk'ün yanı sıra Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Kilis Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Sakarya Jandarma Komutanı Cengiz Yiğit ve çok sayıda bürokrat katıldı. Kıymet Soytürk'ün cenazesi, kılınan namazın ardından Karasu'daki mezarlıkta toprağa verildi.


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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:27 Kaynak: DHA
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