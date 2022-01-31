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Kilis Valisi Soytürk AA Kahramanmaraş Bürosu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Kilis Valisi Soytürk AA Kahramanmaraş Bürosu'nu ziyaret etti

31.01.2022 18:08
Kilis Valisi Soytürk AA Kahramanmaraş Bürosu'nu ziyaret etti

Kilis Valisi Recep Soytürk, Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş Bürosu'na ziyarette bulundu.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş Bürosu'na ziyarette bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Soytürk, AA ofisine geldi.

Burada AA muhabiri İzzet Mazı ile görüşen Soytürk, AA Yılın Fotoğrafları Oylaması'nda "Oğullarının emaneti Atmaca" fotoğrafı ile "yaşam" kategorisinde birinci seçilen Mazı'yı tebrik ederek, başarı diledi.

Soytürk'e teşekkür eden Mazı, AA'nın çalışmaları hakkında Soytürk'ü bilgilendirerek, birinci seçilen fotoğrafı hediye etti.

Ziyarete, Basın İlan Kurumu (BİK) Kahramanmaraş Şube Müdürü Veysel Kara'da eşlik etti.

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Anadolu Ajansı, Kahramanmaraş, Recep Soytürk, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis Valisi Soytürk AA Kahramanmaraş Bürosu'nu ziyaret etti - Son Dakika


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