Son Dakika Haberleri: Kilis Valisi Soytürk, basın mensuplarıyla buluştu
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Kilis Valisi Soytürk, basın mensuplarıyla buluştu

7 saat önce

Kilis Valisi Recep Soytürk, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kilis Valisi Soytürk, basın mensuplarıyla buluştu, System.String[]

Kilis Valisi Recep Soytürk, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Vali Soykürk, Kilis Polisevi toplantı salonunda kentin eğitim durumu, Polateli- Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi ve kentte ticaret yapan Suriyeli esnaf ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kent genelinde 32 okulda ikili eğitim yapıldığını anlatan Soytürk, "Şehrimizde bin 100 derslik açığı var. Göreve başladığımız gönden itibaren bu sorununu çözmek için çalışıyoruz." dedi.

Vali Soytürk, eğitim sorunlarının giderilmesi adına geçen hafta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u ziyaret ettiklerini ve destek sözü aldıklarını ifade etti.

Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi konusunda da çalışmaların devam ettiğini hatırlatan Soytürk, "Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi'nin tapusunu aldık. Yakın bir zamanda fabrika kurulacak yerlerin arsası dağılacak. Ayrıca mevcut Kilis Organize Sanayi Bölgesi'nin ikinci etap çalışmaları da sürüyor." diye konuştu.

Vali Soytürk, kentte ticaret yapan Suriyeli esnafın iş yerlerinin maliye kayıtlarının tamamlandığını ve Arapça tabelalarının Türkçe'ye çevrildiğini sözlerine ekledi.

Organize Sanayi Bölgesi, Şahinbey, Polateli, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:00 Kaynak: AA
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