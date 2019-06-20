Son Dakika Haberleri: Kilis Valisi Soytürk, köy yollarını inceledi
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Kilis Valisi Soytürk, köy yollarını inceledi

1 saat önce

Kilis Valisi Recep Soytürk, kat sathı kaplama asfalt yapımı devam eden köy yollarında incelemelerde bulundu.

Kilis Valisi Soytürk, köy yollarını inceledi, System.String[]
Kilis Valisi Recep Soytürk, kat sathı kaplama asfalt yapımı devam eden köy yollarında incelemelerde bulundu.

Vali Recep Soytürk beraberinde Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer ile birlikte 2019 yılı programında kapsamında yapımı devam eden 33 kilometre 1. kat sathı kaplama asfaltını yerinde inceledi. 33 kilometre 1. kat sathı kaplama asfaltını yapımı, cezaevi katı atık yol ayırımı Polateli imar sınırı 2 kilometre Polateli Karakıl köyü arası 7 kilometre yapımı devam eden köy yollarında incelemelerde bulunan Vali Recep Soytürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer'e yapılan çalışmalar nedeniyle teşekkür etti. Vali Soytürk, Vatandaşa hizmet etmenin önemli olduğunu, İl Özel İdaresi aracılığıyla yapılan yolların kaliteli ve hızlı bir şekilde yapılmasından memnun olduğunu Genel Sekreter Ramazan Sümer, il genel meclisi üyelerine teşekkürlerini ifade etti. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:38 Kaynak: İHA
Polateli, Kilis, Yaşam
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