Kilis ve Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

Kilis ve Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Kilis ve Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kilis ve Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Kilis ve Gaziantep'te belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Şehit Polis Memuru Erkan Gökteke'nin adının verildiği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, bir tabanca ve 9 tabanca fişeği ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G, S.G, M.B. ve S.E. tutuklandı. H.Y. ve M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Dakika

Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu

Su kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu

Babasını tüfekle öldüren 15 yaşındaki çocuk, hiçbir şey olmamış gibi gittiği okulda gözaltına alındı

Her şeyi otel kayıtları ve mesajlar ortaya çıkardı! Eşini aldattığı kadını, boşanma davasında tanık olarak dinletmiş

Maddi sıkıntı yaşayan Bursaspor'un stat ve antrenman tesislerinin elektrikleri kesildi

Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Enver Aysever'e özel ihale! 18 günlük eğitim için 238 bin lira ödeyecekler

Erik Lamela'nın Arsenal'e attığı rabona golü, dünya basınında gündem oldu