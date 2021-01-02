Kilis zeytininde verim ve fiyat arttı - Son Dakika

Kilis zeytininde verim ve fiyat arttı

02.01.2021 11:11
Kilis zeytininde verim ve fiyat arttı, System.String[]

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Kilis'te 280 bin dekarda yetiştirilen zeytinde elde edilen yüksek rekolte ve fiyat artışı üreticileri memnun etti.

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Kilis'te 280 bin dekarda yetiştirilen zeytinde elde edilen yüksek rekolte ve fiyat artışı üreticileri memnun etti.

Oylum Höyük kazılarında 4 bin 500 yıllık zeytin çekirdeğine rastlanılan Kilis'te üretilen zeytin ve zeytinyağı, aroması, kendine has tadıyla mutfakların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Yaklaşık 263 bin dekarda yağlık, 17 bin dekarda sofralık zeytin üretimi yapılan kentte bu sezon yaklaşık 80 bin ton rekolte elde edildi.

Hasadın sonuna gelinen Kilis sofralık zeytininin kilogramı ortalama 7 liradan satışa sunuluyor, zeytinyağı ise 25 ile 30 liradan alıcı buluyor.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, AA muhabirine, zeytin üretiminde kentin önemli bir yere sahip olduğunu, kazılarda ortaya çıkarılan 4 bin 500 yıllık zeytin çekirdeği ve kalıntılarının da Kilis'in "zeytinin anavatanı" olduğunu gösterdiğini belirtti.

Omega 7 içeriyor

Kilis zeytinyağında polifenol değerlerinin yüksek olduğunu dile getiren Özdemir, "Diğer illerin zeytinyağına nazaran Omega 7 asidinin olması zeytinimizi diğerlerinden ayırıyor." dedi.

Zeytinyağı fiyatlarının geçen yıla göre yaklaşık 2 kat arttığına dikkati çeken Özdemir, şöyle devam etti:

"Zeytinde bu sene 'var' yılı, çiftçilerimizin yüzünün güldüğü yıl. Zeytin hasadında sonlara yaklaştık. Çiftçilerimiz üzüm, biber ve diğer ürünlerde para kazanamadı. Üreticilerimiz inşallah bu zararlarını zeytinyağında karşılar. Geçen sene kilogramı 12-15 liradan satılan zeytinyağı şu an 25-30 liradan satılıyor. Yaklaşık 2 kat artış sağlandı. Zor ve meşakkatli bir iş. Çiftçilerimiz bu sene erken hasat yaptı. Erken hasatla beraber yağ oranı ve kalitesi arttı, asit oranı azaldı."

Özdemir, yaklaşık 3 kilogram zeytinden 1 kilogram zeytinyağı elde ettiklerini belirterek, "2 kilogram zeytinden 1 kilogram yağ çıkan yerlerimiz de var. Kilis zeytinyağı tam şifa kaynağıdır. Avrupa'da bunu ilaç niyetine kullanıyorlar. Şişelerde eczanelerde satılıyor. Bizim bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Çiftçi Necati Dal da bereketli bir sezon geçirdiklerini, fiyatlardan da memnun olduklarını söyledi.

Dal, "Geçen sene zeytin yoktu, bu sene verim güzel, memnunuz şükürler olsun. 150 dönüm zeytin var. Bundan yaklaşık 9 ton zeytinyağı bekliyoruz. Fiyatlar da geçen seneye göre güzel, çiftçinin yüzü bu sene gülüyor." dedi.

Zeytinyağı, Türkiye, Zeytin, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kilis zeytininde verim ve fiyat arttı - Son Dakika Ekonomi


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