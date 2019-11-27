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Kilis zeytinyağı markalaşıyor

6 saat önce

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında tanıtım, markalaşma ve pazarlama stratejilerini değerlenme toplantısı yapıldı.

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Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında tanıtım, markalaşma ve pazarlama stratejilerini değerlenme toplantısı yapıldı.


Vali Recep Soytürk Başkanlığında Valilik Yavuz Sultan Selim Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz,Kilis Ziraat Odası Genel Sekreteri Mehmet Ümit Deli,, sektör temsilcileri, zeytinyağı fabrikası sahipleri ile akademisyenler katıldı.


Vali Soytürk başkanlığında yapılan toplantıda Kilis Organik Zeytinyağının tanıtım, markalaşma ve pazarlama stratejilerini değerlenmesi yapıldı. Envanter çıkarılması, bu konuda yapılacak çalışmalar en ince detaylarına kadar konuşuldu. Önümüzdeki günlerde Kilis Organik Zeytinyağı ile ilgili çalışmalar yapılmasına karar verildi. - KİLİS

Yavuz Sultan Selim, Zeytinyağı, Kilis, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:40 Kaynak: İHA
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