Kilis Zeytinyağı ödüle doymuyor

Kilis Zeytin Araştırma ve Geliştirme Derneği (KİZADER) Başkanı ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Kilis zeytinyağının Avrupa'da ödül üstüne ödül aldığını ifade etti.

KİZADER başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu Son yıllarda Kilis Yağlık Zeytinyağı konusunda yapılan çalışmaların ve bilinçli üretimlerin meyvelerini vermeye başladığını belirtti. Şekeroğlu, kendine has aroması ile dikkati çeken Kilis Zeytinyağının yurtiçi ve yurtdışında yoğun ilgi görmeye başladığını vurgulayarak, "Geçtiğimiz yıl 'Berlin Global Olive Oil Awards-2020' yarışmasında altın madalyaya layık görülen, Erken Hasat - Soğuk Sıkım - Monokültür Kilis Yağlık Zeytinyağının, İtalya'da San Remo Masters of Olive Oil - 2020 Uluslararası Zeytinyağı Yarışması'nda da Üstün Kalite Ödülünü aldı. Bu yarışmada, Yoğun Meyvemsi Aroması - Intense Fruitness' ile dikkati çeken Kilis Yağlık Zeytinyağının, İtalya gibi zeytinyağı konusunda kendini kanıtlamış bir ülkede beğeni toplaması oldukça dikkat çekicidir. Bu ay içerisinde yine İtalya'da düzenlenen 'Monocultivar Olive Oil - 2021' (Tek çeşit zeytinden üretilen zeytinyağı) yarışmasında, Erken Hasat-Soğuk Sıkım-Monokültür Kilis Yağlık Zeytinyağımız ikinci kez altın madalyaya almaya hak kazandı. Özellikle son beş yıldır Kilis'teki kamu, üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının 'Kilis Yağlık Zeytin' çeşidine ilgisinin artmasının memnuiyet verici bir gelişmedir. Zeytinyağında markalaşma konusunda da sevindirici gelişmeler olmuştur" dedi.

İlerleyen yıllarda Kilis Yağlık Zeytinyağına ilginin daha da artacağını söyleyen KİZADER Başkanı Şekeroğlu, "Kilis Zeytinyağının gıda olarak kullanımının yanı sıra zengin fitokimyasal içeriği ile kozmetik ve ilaç sektöründe de aranan bir zeytinyağı olacaktır. Kilis Yağlık Zeytini ve Kilis Zeytinyağına gönül veren tüm paydaşlara teşekkür ettiklerini, ayrıca yarışmalara katılıp 2020 yılında Almanya'da, 2021 yılında ise İtalya'da Altın Madalya alarak Kilis Yağlık Zeytinyağının tanıtımına katkı sağlayan firma sahipleri Mustafa Özenen, Ali Hayta ve çalışma arkadaşlarına KİZADER olarak teşekkür ediyoruz . Kilis Zeytinyağı Tanıtım gurubu (KİZTAG) olarak çalışmalarına hız veriyoruz. Daha kaliteli zeytinyağı üretimi için Kilis'teki zeytin üreticileri ve sanayicilerinin de eğitimine önümüzdeki süreçte devam edilecektir" dedi. - KİLİS