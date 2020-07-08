Kilis Zeytinyağı Tanıtım gurubu istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kilis Zeytinyağı Tanıtım gurubu istişare toplantısı yapıldı

Kilis'in Zeytinyağını tanıtım grubu oluşturulması için istişare toplantısı yapıldı.

Kilis'in Zeytinyağını tanıtım grubu oluşturulması için istişare toplantısı yapıldı.

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Ziraat Odası Toplantı Salonunda Kilis Zeytin Araştırma ve Geliştirme Derneği Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu ile Kilis Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik'in organizesinde gerçekleştirilen toplantıya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, ASKOM İl Başkan Vekili Mahmut Şahin, zeytin üreticileri, fabrika sahipleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.


Zeytin Araştırma ve Geliştirme Derneği Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Kilis zeytinyağı Berlin Global Olive Oil Awards - 2020'de altın madalya alan ve San Remo Masters of Olive Oil 2020 Uluslararası Zeytinyağı Yarışmasında üstün kalite ödülü aldığını ifade ederek, "Başka firmalarımızın da uluslar arası ödülleri var. Kilis Zeytinyağının tanıtımına ihtiyaç var. Bilindiği üzere 5 yıl önce zeytinyağı ile ilgili yapıyoruz. Türkiye ve Avrupa'da ilk kez Omega-7 yağ asidi bulundu. Eylül ayının ortasından Aralık ayının 15'ine kadar zeytinleri hasat ettik. Yağ oranı ve yağın bileşimini inceledik. Bu çalışmalar sonucunda gerçekten çok güzel sonuçlara ulaştık. Bunlardan en birincisi Kilis zeytinyağında diğer zeytinyağlarına göre farklı olarak değişik Omega-7 yağ asitlerini tespit ettik. Şu zamana kadar Omega-7 yağ asitlerinden Gadoleik ve Palmitoleik yağ asitleri biliniyordu. Palmitoleik asit aslında şifalı yönleriyle gündemde olan yalancı iğdenin yağına bulunuyor. Yalancı iğde oldukça faydalı bir bitki, yalancı iğde hem kozmetikte, hem tıp alanında yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bilimsel olarak çalışmalarımız sürüyor. Kilis'in zeytinyağının tanıtımı için bir gurup oluşturulması gerekiyor. Bugün bunun için bir aradayız" dedi.


Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Kilis Zeytinyağının tanıtımı için oda olarak ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını ifade ederek, "Herkes imkanı ölçüsünde elini taşın altına koyması gerekiyor. Fuarlara katılmamız ve markalaşmamız gerekiyor. Fuara gitmek isteyen firmalarımız ile birlikte hareket ederiz. Yeterki, katılım olsun, dünyanın neresinde olursa olsun katılırız. Zeytinyağının tanıtımına gerçekten ihtiyaç var. Biz oda olarak üzerimize düşen neyse yapmaya hazırız" dedi. Toplantıya katılanlar söz alarak düşüncelerini ifade ettiler. Toplantı sonunda Zeytinyağı Tanıtım Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu seçildi. Kilis'te zeytinyağı üretimi yapan firmalar, ticaret ve esnaf odaları ile sivil toplum örgütü üyeleri de ilerleyen günlerde belirleneceği bildirildi. - KİLİS

Zeytinyağı, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 16:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kilis Zeytinyağı Tanıtım gurubu istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika Ekonomi
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