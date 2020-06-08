Kilis zeytinyağına altın madalya - Son Dakika

Kilis zeytinyağına altın madalya

Kilis Zeytin Araştırma ve Geliştirme Derneği (KİZADER) Başkanı ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Kilis zeytinyağının 'Berlin Global Olive Oil Awards-2020' yarışmasında altın madalyaya layık görüldüğü söyledi.

Kilis zeytinyağına altın madalya, System.String[]

Kilis Zeytin Araştırma ve Geliştirme Derneği (KİZADER) Başkanı ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Kilis zeytinyağının 'Berlin Global Olive Oil Awards-2020' yarışmasında altın madalyaya layık görüldüğü söyledi.


Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Engin başkanlığında yürütülen kazılarda bulunan 4 bin 500 yıllık zeytin çekirdekleri ile zeytinyağının anavatanı olduğu kanıtlanan Kilis'i seçen Anatolian Gold markası, Türk Zeytinyağında Kültürel miras serisinin ilk senesi için, Oylum Höyük'te Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu eşliğinde, asırlık Kilis yağlık zeytin ağaçlarından erken hasatla monokültür olarak topladığı zeytinleri soğuk sıkım olarak hazırladı. Özel zeytinyağı, Antik Kilis'in eski isimlerinden 'Illizi Gardens' ismiyle katıldığı 'Berlin Global Olive Oil Awards - 2020' yarışmasında Altın Madalya ile ödüllendirildi. Türkiye'den sadece iki zeytinyağının dereceye girdiği yarışmadaki tek altın madalya Kilis zeytinyağına geldi.


Hemen arkasından yine dünyaca ünlü 'San Remo Masters of Olive Oil - 2020 Uluslararası Zeytinyağı Yarışması'nda 'Üstün Kalite Ödülü'nün de sahibi oldu 'Yüksek Kalite Sızma Zeytinyağı - High-Quality Extra Virgin Olive Oils in MOOOIC-2020 Edition' kategorisinde dereceye giren 'Erken Hasat Soğuk Sıkım Kilis Yağlık Monokültür Zeytinyağı', 'Yoğun Meyvemsi Aroması - Intense Fruitness' ile ön plana çıkarak, yarışmaya katılan jüri üyeleri arasında büyük beğeni topladı. Avrupa'da ses getiren Kilis zeytinyağı, önümüzdeki yıllarda da uluslararası yarışmalara katılım sağlamak isteyen girişimcilerin ilgisini çekiyor.


Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, 2019 yılı Kasım ayı başında, Kilis il merkezinde bir zeytin bahçesindeki asırlık Kilis yağlık zeytin ağaçlarından erken hasat döneminde özenle toplanan zeytinlerin, modern tesislerde bilimin ışığında profesyonel ellerde ödüllü zeytinyağına dönüştüğünü belirtti.


"Zeytinyağı Kültürdür" sloganı ve zeytinin anavatanının Anadolu olduğunu tüm dünyaya "Anatolian Gold" markası ile tanıtmaya çalışan TURKOLİVE şirketinin sahibi Arzu Kutucu Özenen, elde ettikleri bu başarının Kilis'in şansı; değerli bilim insanları, etkin sivil toplum ve girişimciliğe değer veren bir yerel yönetimin varlığından kaynaklandığını belirtti. Kilis'e geldiklerinde; Oylum Höyük Kazı Çalışmaları ile uluslararası alanda ses getiren Prof. Dr. Atilla Engin'in keşfettiği zeytin çekirdeklerinin zeytinyağı kültürel mirasına dayalı bir zeytinyağı üretiminde büyük katkı sağladığını, KİZADER Başkanı ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu'nun zeytin hasat yerinin seçimi ve doğru hasat teknikleri konusunda kendilerine büyük katkılarının olduğunu belirtti.


Şekeroğlu, Kilis tarımına kıymetli katkıları olan, önceki dönem Kilis Tarım ve Orman Müdürü Songül Kadıoğlu'nun kendilerine destek verdiğini ve bu güzel şehirde bilim insanlarına, sivil toplum örgütlerine, Kilis'e ait değerleri uluslararası alanda ön plana çıkartacak girişimcilere değer veren kıymetli Kilis Belediye Başkanı Av. Mehmet Abdi Bulut'un kendilerine cesaret ve umut verdiğini söyledi. Prof. Dr. Şekeroğlu, Kilis zeytinyağının önümüzdeki süreçte dünya mutfaklarının vazgeçilmezi olacağını ve zengin biyoaktif madde içeriği ile de sağlık ve kozmetik sektörlerince talep edileceğini sözlerine ekledi. - KİLİS

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Zeytin, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 09:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kilis zeytinyağına altın madalya - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak Son Dakika: "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" ile firmalara 400 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor Bu ilçelerde evi olanlar yaşadı! Konutlar üç ayda büyük değer kazandı Koronavirüs nedeniyle sağlık personellerine getirilen istifa yasağı kaldırıldı Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır         
16:10
İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi, Trabzonspor favori olmayı sürdürdü İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi, Trabzonspor favori olmayı sürdürdü         
16:07
Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı         
15:54
1 milyonluk hesabı kapanan Taha Duymaz'a bir darbe daha: Artık gücüm kalmadı 1 milyonluk hesabı kapanan Taha Duymaz'a bir darbe daha: Artık gücüm kalmadı         
15:51
Kadınların fotoğraflarını gizlice çekip sosyal medyada paylaşan şahıs aranıyor Kadınların fotoğraflarını gizlice çekip sosyal medyada paylaşan şahıs aranıyor         
15:40
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı         
15:40
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves ile tartışan sevgilisi Tiago Ramos, cama yumruk atarak yaralandı Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves ile tartışan sevgilisi Tiago Ramos, cama yumruk atarak yaralandı         
15:33
İlber Ortaylı, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Ayasofya'nın cami yapılması planına karşı çıktı İlber Ortaylı, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Ayasofya'nın cami yapılması planına karşı çıktı         
15:33
Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak         
15:12
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu         
15:02
Olympiakos'ta da bekleneni veremeyen Emre Mor, Celta Vigo'ya geri dönecek Olympiakos'ta da bekleneni veremeyen Emre Mor, Celta Vigo'ya geri dönecek         
15:00
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı         
14:47
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor         
14:33
Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor         
14:26
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı         
14:26
Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray'ın gündeminde olmadığı ortaya çıktı Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray'ın gündeminde olmadığı ortaya çıktı         
14:24
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı         
14:24
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti         
14:21
İstanbul'un bu ilçelerinde konut sahibi olanlar paraya para demeyecek! İşte koronavirüs öncesi ve sonrası ev fiyatları İstanbul'un bu ilçelerinde konut sahibi olanlar paraya para demeyecek! İşte koronavirüs öncesi ve sonrası ev fiyatları         
14:14
Çocuğuna doğum günü partisi düzenleyen annede koronavirüs tespit edilince 32 kişi karantinaya alındı Çocuğuna doğum günü partisi düzenleyen annede koronavirüs tespit edilince 32 kişi karantinaya alındı         
14:06
Çatıdan düşüp hayatını kaybeden işçinin yakınları sinir krizi geçirdi Çatıdan düşüp hayatını kaybeden işçinin yakınları sinir krizi geçirdi         
14:05
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor         
14:02
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi         
13:59
Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü için hatıra para basıldı Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü için hatıra para basıldı         
13:59
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor         
13:44
Son dakika: Boşandığı eşini ayağından vurup 5 çocukla rehin alan eski eşi, polis ekipleri ikna etti Son dakika: Boşandığı eşini ayağından vurup 5 çocukla rehin alan eski eşi, polis ekipleri ikna etti         
13:42
Bayern Münih'in yıldızı Alphonso Davies, hızıyla tüm zamanların en iyileri arasına girdi Bayern Münih'in yıldızı Alphonso Davies, hızıyla tüm zamanların en iyileri arasına girdi         
13:20
Devlet Bahçeli, Ayasofya için hükümete tam destek verdi Devlet Bahçeli, Ayasofya için hükümete tam destek verdi         
13:19
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü         
13:11
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek         
12:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2020 16:24:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kilis zeytinyağına altın madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]