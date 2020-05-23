Kilise ayininde virüs krizi, bayram namazının iptal edilmesine neden oldu

Almanya'nın Ren-Main bölgesindeki Frankfurt kentinde bulunan bir kilisede yapılan ayinde çok sayıda insanın koronavirüse (Covid-19) yakalandığının ortaya çıkması sonucu, Hanau Herbert Drösse Stadyumu'nda kılınması planlanan bayram namazının iptal edildiği bildirildi.

Ren-Main bölgesindeki Frankfurt kentinde bir kilisede 10 Mayıs'ta düzenlenen ayinde çok sayıda insanın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Frankfurt İl Sağlık Müdürlüğü ve kilisenin dernek başkanı Vladimir Pritzkau, söz konusu ayin nedeniyle virüsün, ayine katılanlar arasında yayıldığını doğruladı. Virüse yakalananların sayısının henüz bilinmediği ancak ayine katılan 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Bu olayın ardından Hanau Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Hanau Herbert Drösse Stadyumu'nda yarın kılınması planlanan bayram namazı da iptal edildi. İslam Toplumu Milli Görüşe ait Hanau'daki camide yarın mesafe kurallarına uyarak tüm cemaatin namazını eda edebilmesi için 5 kez bayram namazı kılınacağı bildirildi.