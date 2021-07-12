KİLİSE DUVARI ÜSTÜNDE OYNAYAN 3 ŞÜPHELİYE ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN SORUŞTURMA - Son Dakika

ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı, KADIKÖY'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapısının üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri tespit edilen 3 kişi hakkında soruşturma başlattı. Olay dün saat 00.55'te meydana geldi. Kadıköy Caferağa Mahallesi Khalkedon Meydanı'nda Surp Takavor Kilisesi'nin önüne araçla gelen kişiler meydanda toplanarak çalan müzikle eğlendi. Gruptaki 3 kişi, kilisenin kapı duvarının üstüne çıktı. Bir kişi kapının üstünde otururken diğer iki kişi ise burada oynamaya devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılığın talimatı üzerine şüpheliler Y.E.U ve Ö. F.A ile aracın sahibi O.Y. bugün adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.