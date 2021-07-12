Kilise duvarı üzerinde eğlence, Kadıköylüleri kızdırdı - Son Dakika

Kadıköy'de kilise duvarı üzerine çıkarak şarkılar söyleyen gençlerin eğlencesi cep telefonu kameralarına yansıdı. Sosyal medyada yayılan görüntülere vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

Kadıköy'de pandemi yasaklarının gevşetilmesiyle birlikte gece eğlenceleri her gün artarak devam ediyor. Eğlencenin dozunu kaçıran gençler Kadıköy'de bulunan bir kilisenin duvarına çıkıp alkol kullanarak şarkılar söyledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken sosyal medyada büyük tepki çekti. Sosyal mesafenin ve maskenin de unutulduğu o anlar pes dedirtti. Hemen her gece yaşanan görüntülere Kadıköy'de yaşayan bölge sakinleri de büyük tepki gösterdi. - İSTANBUL