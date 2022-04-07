Kilise görevlisi ve imam, masa tenisi oynadı! Hoşgörü mesajı verdiler - Son Dakika

Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Masa Tenisi Federasyonu İl Temsilciliğince düzenlenen etkinliğe katılan imam Ramazan Atasever ve Kırklar Kilisesi Süryani koro grubu üyesi İliyo Akyüz, tarihi Latifiye Camisi ve Kırklar Kilisesi'nin bahçesinde masa tenisi oynadı. Etkinliğe katılan sporcular, Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice, Dünya Masa Tenisi Günü'nü kutladı.

"FARKLI BİR ETKİNLİĞE İMZA ATTIK"

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu İl Temsilcisi ve Masa Tenisi Milli Takım Antrenörü İzzettin Atasever, Mardin'in hoşgörü ikliminin yanı sıra masa tenisinde Türkiye'de önemli bir konumda olduğunu söyledi. "Dünya Masa Tenisi Günü"" dolayısıyla tarihi kentte farklı bir etkinliğe imza atmak istedikleri için din adamlarına masa tenisi oynattıklarını aktardı.

"GENÇLERİ SPORA TEŞVİK ETMEK LAZIM"

İmam Ramazan Atasever'de sporun önemine işaret ederek şunları söyledi. "Peygamberimiz spora teşvik ederdi. Biz de gençleri spora teşvik etmek istiyoruz. Gençlerimizle buluşmamız çok mükemmel oldu. Spora teşvik etmek, sağlıklı bir vücuda sahip olmak dinimizin de emri. Gençlerimizin sıhhatli bir şekilde günlerini geçirmelerini temenni ediyorum."

Kırklar Kilisesi Süryani koro grubu üyesi İliyo Akyüz ise etkinlikte yer almanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.