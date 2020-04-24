Kilise ile camiden "Hoşgörü" programı - Son Dakika
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Kilise ile camiden "Hoşgörü" programı

23 dakika önce

Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilen "Hoşgörü Projesiyle" Bergedorf Kocatepe Camii'nde ilk kez dışarıya sesli ezan okunmasına izin verildi.

Kilise ile camiden

Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilen "Hoşgörü Projesiyle" Bergedorf Kocatepe Camii'nde ilk kez dışarıya sesli ezan okunmasına izin verildi.


Almanya'nın Hamburg kentinde Cami Derneğinin Başkanı Fedayi İleri'nin çabalarıyla gerçekleştirilen Hoşgorü Projesi kapsamında, 40 yıldır Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) çatısı altında hizmet veren Bergedorf Kocatepe Camii'nde ilk kez dışarıya sesli ezan okunmasına izin verildi. Kubbesi ve cami mimarisiyle sıfırdan yapılan alışveriş merkezi içinde yer alan Kuzey Almanya'daki tek cami olma özelliğine sahip Bergedorf Kocatepe Cami ve St. Petri Evanjelik Kilisesi tarafından mübarek Ramazan ayının da başladığı ilk gün düzenlenen etkinlik bölgede yaşayan Müslümanlar ve Hıristiyanlar tarafından ilgi gördü.


Kilise Rahibi Andreas Baldenius, Kilisler Birliğinden Kathrin Rabe, Kocatepe Cami Derneği Başkanı Fedayi İleri ve İmam Mustafa Şeker'in Kilise önünde buluşmasının ardından 1 dakika kilisede çanı çalındı. Kilise önünde Kuran-I Kerim'den ayet okuyan İmam Mustafa Şeker, daha sonra da Almanca mealini okudu. St. Petri Kilisesi Rahibi Andreas Baldenius'un dua etmesinin ardından camiye geçildi.


İlk kez dışarıya 60 desibel sesli ezan


Bergedorf semtinin tam merkezinde ve Bille Nehri kıyısında yer alan camiden ilk kez dışarıya 60 desibel yüksekliğinde sesli ezan okundu. Ramazan ayının ilk günü olan Cuma namazı ezanını dinlemeye gelen insanlar, sosyal mesafeye dikkat ederek bu anı cep telefonlarıyla çekti. İki dinin temsilcileri de dualar ederek, ibadethanelere girmenin yasaklanmasına neden olan korona virüsünün bir an önce biterek toplumun eski düzenine kavuşması temennisinde bulundu. Projenin fikir babası olan Cami Derneğinin Başkanı Fedayi İleri ise "Bu dönemde dayanışma içinde birlikte olduğumuzu göstermek için böyle bir hoşgörü projesi gerçekleştirdik. Kiliseler gibi camiler de şu anda kapalı ve insanlar evde ibadetlerini yapıp dua ediyorlar. Koronanın yasaklarından dolayı iki dine mensup insanlarla, birbirimizle hoşgörü içinde yaşamayı önemsemek istedik. Bir de Alman halkına Ramazan ayının başladığını duyurmuş olduk" dedi.


Ankara'da 6 bin kişilik Tusaş Akıncılar Camii'nden Hamburg'a tayin edilen İmam Mustafa Şeker ise ilk ezanı okuyan imam oldu. Şeker, Başkanımızla, yönetimimizle pandemi dolayısıyla camimiz kapalıydı. Bundan dolayı da cemaatle birlikte olmak istiyoruz ama Başkanımızın da fikriyle yakınımızda olan Evanjelik Kilisesi ile görüşecek onlarla program yapmaya karar verdik" dedi. Şeker açıklamasını şu şekilde tamamladı:


"Bu camide, 40 yıldır ilk defa bir ezan okunmuş oldu. İnşallah bu bir başlangıç olur. Bundan sonra da burada ezanları en azından Cuma günü dışarıya verilmiş olarak okunabilir diye düşünüyoruz. Ezan sonrası dua ettik ve içeriğinde 'dünyaya yaşanan salgın hastalık nedeniyle pandemi ilan edildi, bunun farkında olduğumuzu, aynı atmosferi soluduğumuzun, aynı yerde yaşadığımızın farkında olduğumuzu ve bizde kendi dinimizle buna katkı koymak istediğimizi ezanımızla, Kuranımızla ve duamızla göstermek istedik" - HAMBURG

Kocatepe, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 05:53 Kaynak: İHA

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