Kilise liderlerinden büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma mesajı veren İngiltere'ye tepki

Kudüs'teki Kilise Liderleri ve Patrikler Konseyi, İngiltere Başbakanı Liz Truss'un ülkesinin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyetini "derin kaygıyla" izlediklerini belirterek, bunun "can çekişen barış sürecine daha da zarar vereceği" uyarısında bulundu.

Kudüs'teki Kilise Liderleri ve Patrikler Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Truss'un ülkesinin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması yönündeki mesajının İngiltere'deki İsrail yanlısı sivil toplum kuruluşu "İsrail'in Muhafazakar Dostları" derneğinin isteği üzerine verildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu mesajın "derin kaygıyla izlendiği" ifade edildi.

Dünyanın yarıdan fazlasının mensubu bulunduğu tüm semavi dinler için kutsal sayılan Kudüs'ün, aralarında İngiltere'nin de olduğu uluslararası toplum tarafından tüm dinlerin ibadet özgürlüğü göz önüne alınarak "ayrı bir yapı" şeklinde kabul edildiğine dikkati çekildi.

Kudüs'teki statükonun korunmasının dinler arasındaki uyum için önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, bu nedenle dünyadaki birçok hükümetin "Kutsal Şehrin" statüsü belirlenene kadar büyükelçiliklerini buraya taşımaktan kaçındığı vurgulandı.

Kilise Liderleri ve Patrikler Konseyi, İngiltere Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmasının "Kudüs'ün ayrı bir yapı" niteliğindeki statüsüne zarar vereceği ve ilerletilmesi istenen siyasi müzakerelerin altını oyacağı uyarısında bulundu.

Açıklamada, İngiltere'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini taşımayı tasarlamasının, taraflar arasında Kudüs ve Batı Şeria'ya ilişkin anlaşmaların mevcut tartışmaları çözmediği halde çözdüğü anlamına geleceği ve müzakerelere ihtiyaç olmadığı imasını vereceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca İngiltere'nin bu adımının İsrail'in "Batı Şeria'da devam eden işgali ve Doğu Kudüs'ü ilhakı" için "kabul edilebilir bir durum olduğu" mesajı vereceği ifade edildi.

İngiltere'nin büyükelçiliğini taşıma kararının "can çekişen barış sürecine daha da zarar vereceğini" vurgulayan Konsey, İngiltere Başbakanı Truss ve hükümetine "İsrail ile Filistin arasında uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun biçimde barış görüşmelerinin yapılması için diplomatik çabalarını iki katına çıkarması" çağrısı yaptı.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, geçen ay Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda Truss ile gerçekleştirdiği görüşmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İngiltere Büyükelçiliğini İsrail'in başkenti Kudüs'e taşımaya olumlu baktığını açıklayan değerli arkadaşım İngiltere Başbakanı Liz Truss'a teşekkür ediyorum. İki ülke arasındaki ortaklığı güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere Başbakanı Truss da göreve geldikten sonra parti konferansı kapsamında katıldığı İsrail'in Muhafazakar Dostları (CFI) adlı grubun etkinliğinde "Büyük bir siyonistim, İsrail'in büyük bir destekçisiyim ve İngiltere ile İsrail arasındaki ilişkiyi güçlendirebileceğimizi biliyorum." demişti.

İsrail, 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı'nın ardından Kudüs'ün doğusunu işgal etti. Uluslararası hukuka göre, Doğu Kudüs işgal altında kabul ediliyor.

Ancak İsrail, 1980 yılında tek taraflı şekilde Kudüs'ü "bütün ve birleşik başkenti" olarak ilan etti. İsrail'in bu kararı uluslararası toplum tarafından kabul görmedi. ABD, eski Başkan Donald Trump döneminde Mayıs 2018'de büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı. Bu kararın ardından Kosova, Honduras ve Guatemala da büyükelçiliklerini Kudüs'e nakletti.