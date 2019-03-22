Son Dakika Haberleri: Kilise Merdivenine Gül Cami Avlusuna Seccade

Kilise Merdivenine Gül Cami Avlusuna Seccade

1 saat önce

GEÇEN hafta Yeni Zelanda'da cuma namazında gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden 51 Müslüman Almanya'da düzenlenen törenlerle anıldı.

Kilise Merdivenine Gül Cami Avlusuna Seccade, System.String[]
GEÇEN hafta Yeni Zelanda'da cuma namazında gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden 51 Müslüman Almanya'da düzenlenen törenlerle anıldı. Mannheim'daki Evangelik Konkordien Kilisesi'nde organize edilen törende Hıristiyan, Yahudi ve Müslümanlar hiçbir dinde terörün yeri bulunmadığını, terörün dini, dili ve ırkı olmadığını bir kez daha vurgulayarak saldırıyı kınadı.

HER İSİM İÇİN BİR GÜL

Programda Hıristiyan Katolik ve Evangelik papazları, Yahudi Hahambaşı ve Mannheim DİTİB Yavuz Sultan Selim Camisi Salih Sarı dualar etti. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Yeni Zelanda'da hayatını kaybeden Müslümanların isimleri okundu ve her isim için temsili bir gül kilisedeki merdivenlere bırakıldı.

FARKLI RENKLERDE 51 SECCADE

DİTİB Köln Merkez Camisi avlusuna da cuma namazı öncesi farklı renklerde 51 seccade serilerek, seccadelerin başına saldırıda yaşamını yitirenlerin fotoğrafları asıldı.

DUALAR HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN

Başkent Berlin'deki Mevlana Camisi'nde düzenlenen programda da Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatın kaybedenler için Kur'anı Kerim okundu ve dua edildi. Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, terörü kınayan konuşma yaptı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:30 

Almanya, Yeni Zelanda, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cami Katliamı Sonrası İlk Cuma Canlı Yayınlandı, Başbakan Hadisle Konuşmasına Başladı Nihat Kahveci'nin "Cuma Namazı" Anısı Salondakileri Güldürdü Erdoğan'ın Övgüyle Bahsettiği Yeni Zelanda Başbakanı'na Ölüm Tehdidi Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı'ndan Haluk Levent'e Teşekkür!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 19:35:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kilise Merdivenine Gül Cami Avlusuna Seccade
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]