Kilise Merdivenine Gül Cami Avlusuna Seccade

GEÇEN hafta Yeni Zelanda
'da cuma namazında gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden 51 Müslüman Almanya
'da düzenlenen törenlerle anıldı. Mannheim
'daki Evangelik Konkordien Kilisesi'nde organize edilen törende Hıristiyan, Yahudi ve Müslümanlar hiçbir dinde terörün yeri bulunmadığını, terörün dini, dili ve ırkı olmadığını bir kez daha vurgulayarak saldırıyı kınadı.
HER İSİM İÇİN BİR GÜL
Programda Hıristiyan Katolik ve Evangelik papazları, Yahudi Hahambaşı ve Mannheim DİTİB Yavuz Sultan Selim
Camisi Salih Sarı
dualar etti. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Yeni Zelanda'da hayatını kaybeden Müslümanların isimleri okundu ve her isim için temsili bir gül kilisedeki merdivenlere bırakıldı.
FARKLI RENKLERDE 51 SECCADE
DİTİB Köln Merkez
Camisi avlusuna da cuma namazı öncesi farklı renklerde 51 seccade serilerek, seccadelerin başına saldırıda yaşamını yitirenlerin fotoğrafları asıldı.
DUALAR HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN
Başkent Berlin
'deki Mevlana
Camisi'nde düzenlenen programda da Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatın kaybedenler için Kur'anı Kerim okundu ve dua edildi. Türkiye
'nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik
, terörü kınayan konuşma yaptı.