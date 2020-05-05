Kilisede bu yıl Hıdırellez kutlanamadı - Son Dakika

Kilisede bu yıl Hıdırellez kutlanamadı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, her yıl Aziz Corch Kilisesi'nde kutlanan Hıdırellez, kilisenin koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması nedeniyle bu yıl kutlanamadı.

Her yıl Hıdırellez'de Hıristiyan ve Müslümanları buluşturan İskenderun Aziz Corch Kilisesi, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında kapılarını açamadı. Geçen yıl yoğun kalabalığın akınına uğrayan kilise, bu yıl boş kaldı. Kilisede, "Covid-19 salgını dolayısıyla T.C. İskenderun Kaymakamlığı'nın almış olduğu tedbirler sebebiyle kilisemiz ziyaretlere kapalıdır? yazısı yer aldı.