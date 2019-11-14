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Kilisede çocuklara cinsel taciz skandalını soruşturan piskopos cinsel taciz ile suçlandı
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nde Katolik rahiplerin çocuklara dönük cinsel istismarı iddialarını soruşturan bir piskopos yine çocuk istismarı ile suçlandı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Katolik rahiplerin çocuklara dönük cinsel istismar iddialarını soruşturan piskopos Niolas DiMarzia, çocuk istismarı ile suçlandı.
New York'un Buffalo şehrinde yaşanan olayda avukat Mitchell Garabedian, 70'li yıllarda Brooklyn'de rahiplik yapan Nicolas DiMarzio adlı piskoposun o zamanlar kilise korosunda bulunan müvekkiline diğer bir rahiple birlikte cinsel tacizde bulunduğunu ileri sürdü.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:16
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