Kilisede çocuklara cinsel taciz skandalını soruşturan piskopos cinsel taciz ile suçlandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Katolik rahiplerin çocuklara dönük cinsel istismar iddialarını soruşturan piskopos Niolas DiMarzia, çocuk istismarı ile suçlandı.



New York'un Buffalo şehrinde yaşanan olayda avukat Mitchell Garabedian, 70'li yıllarda Brooklyn'de rahiplik yapan Nicolas DiMarzio adlı piskoposun o zamanlar kilise korosunda bulunan müvekkiline diğer bir rahiple birlikte cinsel tacizde bulunduğunu ileri sürdü.