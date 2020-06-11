Kiliseden hırsızlık yapan zanlı 2 yıl sonra yakalandı - Son Dakika

İstanbul Yeşilköy'de bulunan Ayas Stephanos Rum Kilisesi'nden 2 yıl önce hırsızlık yapan bir şüpheli Bakırköy'de yakalandı. Zanlının, altı yıl önce cezaevinden firar eden bir hükümlü olduğu ve 15 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Zanlıyı izinli gününde gezintiye çıkan bir polis yakaladı.

Edinilen bilgiye göre; 2018 yılında Yeşilköy'de bulunan Ayas Stephanos Rum Kilisesi'nde, giren bir kişi yardım kutusunu çaldı. Kimliği tespit edilen, ancak izini kaybettiren zanlı uzun süreden beri aranıyordu. İlçede yaşanan hırsızlık olaylarını soruşturan Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir Polis memuru, önceki gün izinli olduğu tarih Bakırköy ilçesi Yeşilköy Mahallesinde gezintiye çıktı. Adı açıklanmayan emniyet mensubu, sivil kıyafetler ile sokak üzerinde gezerken, daha önce "ibadathanelerden hırsızlık" konularına karıştığı tespit edilen 49 yaşındaki Kemal P. adlı bir şahsı gördü.

Zanlıyı üzerindeki kıyafetleri ele verdi

Şüpheli kişinin üzerindeki kıyafetlerin, hırsızlık olayları ile ilgili yürütülen soruşturmada izlediği güvenlik kamera görüntülerindeki kıyafetler ile aynı olduğunu fark eden emniyet mensubu, şahsın yanına yaklaşarak 'polis' olduğunu söyleyip, yakalayarak gözaltına aldı. Ardından görevdeki diğer meslektaşlarına haber verdi.

21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı

Yakalanan şüpheli emniyete götürülerek sorguya alındı. 2014 yılında tutuklu bulundu cezaevinden firar ettiği öğrenilen Kemal P., karakolda çapraz sorguya alındı. P.'nin, 15 ayrı suçtan toplam 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 20 olaydan yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı.

Zanlının suç haritasında 2014 yılında cezaevinden firar, 2018 yılında Ayas Stephanos Rum Kilisesinde meydana gelen hırsızlık, 2019 yılında özel bir lisede meydana gelen kurumdan hırsızlık ve yine 2019 yılında Florya Camisi'nde meydana gelen hırsızlık konularının şüphelisi olduğu belirlendi. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edilen Kemal P., tutuklanarak cezaevine konuldu. - İSTANBUL