Son Dakika Haberleri: Kiliseden Opera Sahnelerine Uzanan Hikaye: Puccini'nin İlk Bestesi 'Messa Di Gloria'

Kiliseden Opera Sahnelerine Uzanan Hikaye: Puccini'nin İlk Bestesi 'Messa Di Gloria'

2 saat önce

Operayı keşfetmeden önce kilisede org çalan efsanevi opera bestecisi Giacomo Puccini'nin ilk ve tek kilise müziği bestesi olan 'Messa di Gloria' Londra'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Operayı keşfetmeden önce kilisede org çalan efsanevi opera bestecisi Giacomo Puccini'nin ilk ve tek kilise müziği bestesi olan 'Messa di Gloria' Londra'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu…

İLGILI HABERLER : https://tr.euronews.com/2019/03/07/ki...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:45 Kaynak: Youtube

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