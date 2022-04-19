Kilisenin bahçesinden çıkarılan cesetler Buça'daki mezarlığa defnediliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kilisenin bahçesinden çıkarılan cesetler Buça'daki mezarlığa defnediliyor

19.04.2022 14:10

Ağlayan aile üyeleri Cenazeler Rahibin dini töreni gerçekleştirmesi KİEV - Ukrayna'da Rusların sivillere yönelik katliam iddialarıyla gündeme gelen Buça'daki kilisenin bahçesinden çıkarılan cesetler düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa veriliyor.

Ağlayan aile üyeleri

Cenazeler

Rahibin dini töreni gerçekleştirmesi

KİEV - Ukrayna'da Rusların sivillere yönelik katliam iddialarıyla gündeme gelen Buça'daki kilisenin bahçesinden çıkarılan cesetler düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa veriliyor. Toplu mezardan çıkarılan anne ve iki çocuğuna ait cesetler, DNA incelemelerinin ardından tabuta konulup Buça mezarlığına getirildi. Cenazeler, burada düzenlenen dini törenin ardından aile üyelerinin göz yaşları eşliğinde defnedildi.

Kilisenin bahçesinden çıkarılan cesetler Buça'daki mezarlığa defnediliyor
Kilisenin bahçesinden çıkarılan cesetler Buça'daki mezarlığa defnediliyor
Kilisenin bahçesinden çıkarılan cesetler Buça'daki mezarlığa defnediliyor
Kilisenin bahçesinden çıkarılan cesetler Buça'daki mezarlığa defnediliyor

YORUMLAR
500
Polonya 10 bin yaralı Ukrayna askerini tedavi etmeye hazır Polonya 10 bin yaralı Ukrayna askerini tedavi etmeye hazır Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki

Ukrayna, Katliam, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilisenin bahçesinden çıkarılan cesetler Buça'daki mezarlığa defnediliyor - Son Dakika


Son Dakika
14:37 Ahmet Özal'a açık açık sorduk: Babanız Turgut Özal hayatta olsa hangi ittifak içerisinde yer alırdı?
14:30 Taklit videolarıyla meşhur olan fenomen Melikhan Sağlam, cinsiyet değiştirdi' Yeni adı Melis...
14:18 Kılıçdaroğlu'nun gündeminde de Suriyeliler var: Biz neden 3 milyon Suriyeli'ye bakmak zorundayız
14:16 Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder ürünlerine 'analiz' zorunluluğu getirdi! Salmonella virüsü nedeniyle pek çok ülke ürünü toplatmıştı
14:10 HDP'li Semra Güzel'in Norveç'e kaçtığı öne sürülmüştü! Emniyet açıkladı: Fotoğraf, Diyarbakır'da bir sanat galerisinde çekildi
14:02 Dehşet veren iddia: Soyları tükenme riski altındaki ceylanları kesip, bürokratlara ikram ettiler
12:57 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması: Suriye hükümetiyle görüşme başlatıyoruz
13:21 Galatasaray'ın 30 Nisan'da gerçekleşecek başkanlık seçimi iptal edildi! Burak Elmas görevine devam edecek
13:17 Yüzde 70'e göre gidişatımız iyi değil: AK Partililerin yüzde 32'si, MHP'lilerin yüzde 40'ı da "kötüye gidiyoruz" diyor
13:09 "Emekli ikramiyesine zam yok" diyen Bakan Bilgin, asgari ücrete de kapıları kapattı: Yeteri kadar zam yaptık!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 14:41:03. #1.13#
SON DAKİKA: Kilisenin bahçesinden çıkarılan cesetler Buça'daki mezarlığa defnediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement