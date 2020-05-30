KİLİSENİN HAÇININ SÖKÜLMESİ SORUŞTURMASI; ŞÜPHELİ YENİDEN GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

KİLİSENİN HAÇININ SÖKÜLMESİ SORUŞTURMASI; ŞÜPHELİ YENİDEN GÖZALTINA ALINDI
Haber: Yüksel KOÇ / Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin dış sokak kapısının haçını söktüğü gerekçesi ile hakkında başlatılan soruşturma kapsamında serbest bırakılan Mazlum D.için savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Haber: Yüksel KOÇ/ Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin dış sokak kapısının haçını söktüğü gerekçesi ile hakkında başlatılan soruşturma kapsamında serbest bırakılan Mazlum D.için savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararı üzerine tekrar gözaltına alınan Mazlum D.'nin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Üsküdar Kuzguncuk Çarşı Caddesi üzerinde bulunan Surp Krikov Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin dış kapısının haçını 23 Mayıs tarihinde söken Mazlum D. hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmıştı. Mazlum D., savcılık sorgusunun ardından, "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar vermek" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş, tutuklama talebini reddeden mahkeme Mazlum D.'yi adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakmıştı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin kararına itiraz etti. Savcılığın kararını bir üst mahkeme sıfatı ile bugün değerlendiren İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, Mazlum D. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Mahkemenin kararı üzerine yeniden gözaltına alınan Mazlum D.'nin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 05:55 Kaynak: DHA
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