Kiliseye arabayla dalan adam: Şeytandan kaçtım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kiliseye arabayla dalan adam: Şeytandan kaçtım - Son Dakika

Kiliseye arabayla dalan adam: Şeytandan kaçtım

6 saat önce

İspanya'da bir sürücü, aracıyla kiliseye daldı.

Kiliseye arabayla dalan adam: Şeytandan kaçtım, System.String[]

İspanya'da bir sürücü, aracıyla kiliseye daldı. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü, ifadesinde, "Şeytandan kaçtım" dedi.

Olay, İspanya'nın Toledo kentinin güneyindeki Sonseca kasabasında bulunan St. San Juan Evangelista Kilisesi'nde meydana geldi. Bir sürücü, cipiyle kilisenin giriş kapısını kırarak içeriye daldı. Araç kilisedeki koltukları kırarak sunağa kadar geldi ve durdu. Polisin gözaltına aldığı sürücü, ifadesinde, "Şeytandan kaçtım. Ondan saklanıyordum" dediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Kilisenin kapısının görüntüsü

-Kilisede meydana gelen hasara ilişkin görüntüler

-Aracın görüntüsü


İspanya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:24 Kaynak: DHA
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