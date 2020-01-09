Kiliseye arabayla dalan adam şeytandan kaçtım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kiliseye arabayla dalan adam şeytandan kaçtım - Son Dakika

Kiliseye arabayla dalan adam şeytandan kaçtım

7 saat önce

Kiliseye arabayla dalan adam Şeytandan kaçtımİspanya, (DHA)- İspanya'da bir sürücü, aracıyla kiliseye daldı.

Kiliseye arabayla dalan adam Şeytandan kaçtım

İspanya, (DHA)- İspanya'da bir sürücü, aracıyla kiliseye daldı. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü, ifadesinde, Şeytandan kaçtım dedi.

Olay, İspanya'nın Toledo kentinin güneyindeki Sonseca kasabasında bulunan St. San Juan Evangelista Kilisesi'nde meydana geldi. Bir sürücü, cipiyle kilisenin giriş kapısını kırarak içeriye daldı. Araç kilisedeki koltukları kırarak sunağa kadar geldi ve durdu. Polisin gözaltına aldığı sürücü, ifadesinde, Şeytandan kaçtım. Ondan saklanıyordum dediği öğrenildi.

Kiliseye arabayla dalan adam şeytandan kaçtım

İspanya, Polis, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cani katil, bıçakladığı adamı ağzına toprak doldurarak boğdu
Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı Sahilde kadınlara cinsel organını gösteren adam gözaltına alındı Havalimanında olay çıkaran Aleyna Tilki, polis merkezine alındı

Son Dakika Haberleri
17:53 Adana veli bektaş'ın cenazesi adli tıp kurumu'na gönderildi - Son Dakika
17:53 Eyüpsultan'da hafızlar derneği'nin kurşunlanması kamerada - Son Dakika
17:52 Çavuşoğlu: "Biz Türkiye olarak Irak'ın yabancı güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz" - Son Dakika
17:52 Ressam ve heykeltıraş Rıfat Koçak, Bodrum'da toprağa verildi - Son Dakika
17:52 Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesine 4D ultrason cihazı desteği - Son Dakika
17:15 Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Son Dakika
17:05 Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 17:57:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kiliseye arabayla dalan adam şeytandan kaçtım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]