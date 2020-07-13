Kiliseye dönüştürülen Kurtuba Camii - Son Dakika

Kiliseye dönüştürülen Kurtuba Camii

Papa Francis'in Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesinin ardından "derinden acı duyuyorum" ifadeleri; aynı zamanda müslümanların da 1236 da kiliseye kiliseye dönüştürülen Kurtuba Camii'ni hatırlamasına sebep oldu.

Papa Francis'in Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesinin ardından "derinden acı duyuyorum" ifadeleri; aynı zamanda müslümanların da 1236 da kiliseye kiliseye dönüştürülen Kurtuba Camii'ni hatırlamasına sebep oldu.


Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesine ilişkin konuşmuştu. Papa Francis, "Uluslararası Deniz Günü" vesilesiyle gerçekleştirdiği konuşmasında "Deniz aklımı uzaklara götürüyor, İstanbul'a. Ayasofya'yı düşünüyorum ve derinden acı duyuyorum" ifadelerini kullanması, 1236 yılında camiden kiliseye dönüştürülen Kurtuba Camii'ni akıllara getirdi. Günümüzde Cordoba Katedrali olarak kullanılan Kurtuba Ulu Camii, İspanya'nın Cordoba şehrinde bulunuyor. I. Abdurrahman tarafından 786 yılında yapımına başlanan cami, 1236'da kentin Kastilya Krallığı'nın kontrolüne geçmesinin ardından kiliseye dönüştürüldü. Minareleri yıkılarak çan kulesi yapılan caminin orta bölümüne de 1500 lü yıllarda bir katedral eklendi. Katedrale dönüştürülen cami, 1984 yılında UNESCO Dünya Kültür Miras Listesine alındı. - CORDOBA

Papa Francis, İstanbul, Ayasofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kiliseye dönüştürülen Kurtuba Camii - Son Dakika
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