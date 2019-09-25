Kilisli annelerden Diyarbakırlı annelere destek

Kilis'te çeşitli STK'ların kadın temsilcileri Diyarbakır'da HDP binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek vermek için bir araya geldi.

Cumhuriyet Meydanında toplanan yaklaşık 500 kadın ellerinde terörü lanetleyen pankartlar taşılarak Diyarbakır'da evlatlarının geri getirlimesi için nöbet tutan annelere destek oldu. Toplanan kadınlar adına konuşan Fatma Gündüz, tarihin Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacağını ifade ederek, Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruzö dedi.

Meydanda toplanan kadınlar alkışlarla Diyarbakır'da ki annelere destek verdikten sonra meydandan ayrıldı.