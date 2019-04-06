Son Dakika Haberleri: Kilisli Avukatlar, Baronun Düzenlediği Geceye Katıldı

Kilisli Avukatlar, Baronun Düzenlediği Geceye Katıldı

1 saat önce

5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Kilis Barosu tarafından bir program düzenledi.

Kilisli Avukatlar, Baronun Düzenlediği Geceye Katıldı, System.String[]
5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Kilis Barosu tarafından bir program düzenledi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Kilis Baro Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu, Kilis Barosunun 6.kuruluş yıl dönümü ile 5 Nisan Avukatlar günü vesilesiyle bir kez daha bir araya geldiklerini ifade ederek, "Baromuzun değerli avukatları, kıymetli meslektaşlarım, sizleri sadece avukatlık görevinizi yerine getirirken gösterdiğiniz onurlu mücadele için değil, aynı zamanda hukuk devleti ve yargı bağımsızlığını egemen kılma yolunda yıllardır verdiğiniz mücadele için de tebrik ediyorum. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü ve Baromuzun kuruluşunun 6. yıl dönümünü birlikte kutluyoruz.Bu vesileyle, Baromuzun kurulmasında emeği geçen tüm meslektaşlarıma bir kez daha teşekkür ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Fazlıağaoğlu, "Bugünü yani 5 Nisan Avukatlar gününü mesleğimize, hukuka ve adalete nasıl daha çok katkıda bulunabiliriz diye kutlamak, mesleki sorunlardan uzak bir sivil toplum Örgütü olarak anmak, tüm barolarımızın olduğu gibi bizim baromuzun da ortak düşüncesidir.Avukatlar, yargının kurucu unsurlarıdır. Avukatlar, hukuk devleti olmada bir ülkenin Hukukçuları olarak bu durumun acılarını, sancılarını ve sorumluluklarını, tıpkı Avukat cübbeleri gibi yıllardır omuzlarında taşıyan mukaddes insanlardır.Sadece devletin en temel işlevlerinden birisi olan adalet hizmetlerini başarıyla ve özveriyle yürüttükleri için değil, aynı zamanda insanlarımızın ortak iyiliği uğrunda çalıştıkları için, Yargının kurucu unsuru olan avukatlarımız ile tüm avukat dostlarına sevgi ve saygılarımı sunuyor, Baromuzun 6. kuruluş yıl dönümünü ve tüm meslektaşlarımın avukatlar gününü canı gönülden kutluyorum" diye konuştu.

Yemekli ve canlı müzik eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte avukatlar gönüllerince eğlendiler. Etkinliğe Kilis Belediye Başkanı Avukat Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis İl Başkanı Avukat Mehmet Murat Karataş'da katıldı. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:03 Kaynak: İHA

5 Nisan, Kilis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş Süleyman Seba'nın Doğum Gününü Unutmadı Dilek'in Ölümünde Sevgilisine 'İyi Hal İndirimi' ile 5 Yıl Hapis Son Dakika! AK Parti Sözcüsü: CHP, 'Aradaki Fark Kapanmaz' Diyor, O Zaman Sayımdan Neden Rahatsızsınız?' Seçimi Kaybeden Kemalpaşa Belediye Başkanı, Görevi Bırakmadan Önce 300 İşçiyi Kovdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 12:02:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kilisli Avukatlar, Baronun Düzenlediği Geceye Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]