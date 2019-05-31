Son Dakika Haberleri: Kilisli çiftçiye 2.9 milyonluk destek
Son Dakika Ekonomi Haber

Kilisli çiftçiye 2.9 milyonluk destek

1 saat önce

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Songül Kadıoğlu, 8 bin 293 da alanın daha suyla buluşacağını, çiftçilere 2.9 Milyon TL hibe verileceğini söyledi.

Kilisli çiftçiye 2.9 milyonluk destek, System.String[]
Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Songül Kadıoğlu, 8 bin 293 da alanın daha suyla buluşacağını, çiftçilere 2.9 Milyon TL hibe verileceğini söyledi.

İl Müdürü Kadıoğlu, Kırsal Kalkınma Destekleri bireysel sulama hibeleri ile ilgili tebliğinin Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini başvuruların 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle sona erdiğini ifade ederek, "Bakanlığımızın bu yıl 'Toprağı Suyla Buluşturuyoruz' sloganıyla modern basınçlı sulama sistemlerine sınırsız destek sözü vermesiyle İlimize toplam 257 başvuru yapıldı. Projelerin 238 tanesinin hibe programına alındığını ve hibe sözleşmesi imzalama aşamasına geçildi. Projelerin tamamlanmasının ardından İlimizde 8 bin 293 da alanın daha suyla buluşacak. Çiftçilerimize toplamda 2.9 Milyon TL hibe verilecek. Projelerin ilimize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.10 Haziran 2019 ile 19 Haziran 2019 tarihleri arasında İl Müdürlüğümüze gelerek hibe sözleşmesi imzalaması gerekmektedir" diye konuştu. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:42 Kaynak: İHA
Kilis, Kadıoğlu, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Team Liquid imkansızı başardı Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum Bayram nedeniyle ülkesine dönen Suriyeli sayısı 20 bini aştı Bursa'da kızıl geyiklerin ihaleyle öldürülmesini mahkeme durdurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 19:19:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kilisli çiftçiye 2.9 milyonluk destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]