Kilisli gençlerin bilek güreşindeki başarısı, kentte bu spora ilgiyi artırdı - Son Dakika

Kilisli gençlerin bilek güreşindeki başarısı, kentte bu spora ilgiyi artırdı

06.04.2021 11:17
Kilisli gençlerin bilek güreşindeki başarısı, kentte bu spora ilgiyi artırdı, System.String[]

Kilisli gençlerin 92 altın, 98 gümüş, 120 bronz madalya kazandığı bilek güreşi sporuna kentte ilgi her geçen gün artıyor.

Kilisli gençlerin 92 altın, 98 gümüş, 120 bronz madalya kazandığı bilek güreşi sporuna kentte ilgi her geçen gün artıyor.

Antrenör İsmail Kurt önderliğinde 2001'de bilek güreşiyle tanışan Kilisli gençler, sergiledikleri yüksek performans sonrası uluslararası müsabakalarda mücadele etme başarısı göstererek, kenti en iyi şekilde temsil etmeye başladı.

Kısıtlı imkanlarla başlanan sporda elde edilen şampiyonlukların ardından kentte lisanslı sporcu sayısı 280'e ulaştı.

Ulusal ve uluslararası müsabakalarda önemli başarılar elde eden Kilisli sporcular, Türkiye, dünya ve Avrupa şampiyonalarında bugüne kadar 92 altın, 98 gümüş, 120 bronz olmak üzere toplam 310 madalya kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren sporcular, yeni sezonda da başarılara imza atmak istiyor.

2007 yılından itibaren yetiştirdiği sporcuları milli takıma kazandırmaya başlayan antrenör İsmail Kurt, hem lisanslı sporcu sayısını artırmayı hem de Kilis'i bilek güreşinin merkezi yapmayı hedefliyor.

Antrenör İsmail Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 2001 yılından bu yana bilek güreşi antrenörlüğü yaptığını, kısa sürede başarılar elde ederek milli takıma sporcu yetiştirdiklerini anlattı.

2007'de milli takıma 4 sporcu verdiklerini, daha sonra da her yıl milli sporcu yetiştirmeye başladıklarını dile getiren Kurt, "Bu sporculardan Gülistan Korkmaz'ın 4 dünya, 7 Avrupa şampiyonluğu var. Bir kızım ve oğlum da bilek güreşinde milli sporcu." dedi.

34 milli bilek güreşçisi var

Ulusal ve uluslararası şampiyonalarda önemli başarılar elde ettiklerini belirten Kurt, şunları kaydetti:

"Şu an ilimizde 280 lisanslı sporcumuz bulunmaktadır. Bunlardan 34'ü milli sporcu. Bunlar arasında 13 ve 19 kez milli olan sporcumuz var. Bu 34 sporcu arasında çok büyük başarı elde etmiş sporcular var. Milli sporcularımızla Avrupa ve dünya şampiyonalarında 19 altın, 16 gümüş, 27 bronz olmak üzere toplam 62 madalya kazandık. Türkiye şampiyonlarında ise 73 altın, 82 gümüş, 93 bronz olmak üzere toplam 248 madalya kazandık. Bu çocuklarım ülkemizi, ilimizi en iyi şekilde temsil ederek al bayrağımızı kürsüye çıkardı, İstiklal Marşı'mızı okudular."

"Başarılar elde edince veliler çocuklarını getiriyor"

Bilek güreşinin alınan başarılarla gitgide yaygınlaştığını ifade eden Kurt, "Başarılar elde edince veliler çocuklarını getiriyor. Buradaki başarılar çocukların derslerine de yansıyor. Hiçbir zaman gidip bir seçme yapmıyorum. İnsanlar duyduğu için çocuklarını bize teslim ediyorlar. Biz de onlarla belli bir dönem çalışarak elimizden geleni yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Sporculardan Büşra Karakurt, ağabeyini örnek alarak bilek güreşine başladığını anlatarak, "2016 yılında bilek güreşine başladım. 2018'de Türkiye üçüncüsü oldum. Sonrasında hedeflerim daha yüksekti. Maalesef araya pandemi girdi. Çalışmalara devam ediyoruz. Benim de hedefim milli takıma gidip bayrağımızı dalgalandırmak." ifadelerini kullandı.

Dilan Güngör de antrenörü İsmail Kurt'un desteğiyle bilek güreşine başladığını, hedefinin Türkiye şampiyonasında derece yaparak Avrupa ve dünya şampiyonluğu kazanmak olduğunu kaydetti.

Türkiye, Avrupa ve dünya bilek güreşi şampiyonlukları bulunan milli sporcu Nazmiye Korkmaz ise bundan sonra da başarılar elde ederek, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyledi.

Bronz Madalya, İsmail Kurt, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kilisli gençlerin bilek güreşindeki başarısı, kentte bu spora ilgiyi artırdı - Son Dakika Spor


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