Kilisli kadınlar köy çocukları için üretiyor - Son Dakika
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Kilisli kadınlar köy çocukları için üretiyor

01.03.2022 12:08
Kilisli kadınlar köy çocukları için üretiyor

Türk Kızılay Kilis Toplum Merkezindeki 26 kadın, köy okullarındaki çocuklar için oyuncaktan kalemliğe, süs eşyalarından su matarasına kadar okulda ihtiyaç duyulabilecek ürünleri el birliğiyle hazırlıyor.

Türk Kızılay Kilis Toplum Merkezindeki 26 kadın, köy okullarındaki çocuklar için oyuncaktan kalemliğe, süs eşyalarından su matarasına kadar okulda ihtiyaç duyulabilecek ürünleri el birliğiyle hazırlıyor.

Sıfır atık projesine dikkati çekmek için harekete geçen Türk Kızılay Kilis Toplum Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün desteğiyle kurduğu atölye ve kurslardaki katılımcılarla harekete geçti.

Bu kapsamda öğreticiler eşliğinde katılımcılar, atık ve artık malzemelerden kalemlik, aksesuar kutuları, çocuklar için önlük ve kep, ipliklerden oyuncak gibi çok sayıda ürün elde ediyor. Yapılan ürünler, merkezde görevli ekip tarafından köy okullarındaki çocuklara dağıtılıyor.

Türk Kızılay Kilis Toplum Merkezi İletişim Sorumlusu Sevgi Aslan, AA muhabirine, kuruldukları günden bu yana kursiyerlerin kendilerini geliştirmelerine imkan sağladıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğiyle oluşturulan atölye ve kurslarla da sıfır atığa dikkati çekmeye karar verdiklerini anlatan Aslan, "Sıfır atık projesini desteklemek için atık kumaşlar ve çeşitli materyallerle farklı ürünler ortaya çıkarıyoruz. Bu ürünleri de köy okullarına ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Toplum merkezi bünyemizde yerel ve yabancı katılımcılara yönelik çeşitli hizmetler sunulmakta." diye konuştu.

Proje kapsamında 26 kadının bir araya geldiğini bildiren Aslan, merkezde soda şişesinden şamdan ile vazo, keçe artıklarından ve metal kahve kutusundan kalemlik, metal paslanmış tepsilerin yenilenmesi, meyve suyu şişelerinin boyanıp yenilenmesi, kullanılmış tavadan duvar saati, reçel kavanozlarının süslenmesi, eski testilerin süslenmesi, kahve kutularından aksesuar kutuları, atık kumaşlardan çocuklar için mutfak önlüğü ve kepi, atık iplerden oyuncaklar, karton kutulardan aksesuar kutusu, kartonlardan kalemlik, eski tahtalardan tepsi yapıldığını kaydetti.

Türk Kızılay Kilis Toplum Merkezi Yöneticisi Ersun Şen de toplum merkezlerinin sosyal uyum alanındaki çalışmalarıyla toplulukların bir arada yaşama kültürüne ve toplumsal huzura önemli katkılar sağladığını dile getirdi.

Toplum merkezi bünyesinde çeşitli kurslar ve atölyeler oluşturduklarını anlatan Şen, atölyelerde faydalanıcıların dil, sanat, hobi alanlarında desteklenmeleri sağlanırken aynı zamanda geri dönüşüm çalışmalarının da gerçekleştirildiğini aktardı.

Kilisli kadınlar köy çocukları için üretiyor
Kilisli kadınlar köy çocukları için üretiyor
Kilisli kadınlar köy çocukları için üretiyor
Kilisli kadınlar köy çocukları için üretiyor

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Kaynak: AA

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