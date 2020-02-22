Kilisli Muallim Rifat Bilge, ölümünün 66. yılında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilisli Muallim Rifat Bilge, ölümünün 66. yılında anıldı - Son Dakika

Kilisli Muallim Rifat Bilge, ölümünün 66. yılında anıldı

7 saat önce

Kilis Kültür Derneğince Kilisli Muallim Rıfat Bilge, ölümünün 66. yılında anıldı.

Kilisli Muallim Rifat Bilge, ölümünün 66. yılında anıldı, System.String[]

Kilis Kültür Derneğince Kilisli Muallim Rıfat Bilge, ölümünün 66. yılında anıldı.

Dernek binasında Kilisli Muallim Rıfat Bilge'nin ölümünün 66. yılı anma programı kapsamında hayatının ve eserlerinin anlatıldığı panel düzenlendi.

Kilis Kültür Derneği Genel Sekreteri Mehmet Mısırlıoğlu, panelin açılışında yaptığı konuşmada, Bilge'nin Türk kültürünün önemli kaynak eserlerini işleyerek günümüze aktardığını belirtti.

Bilge'nin, Dede Korkut Destanı ve Divan-u Lügati't Türk eserlerini ilim dünyasına kazandırmasının önemli olduğunu ifade eden Mısırlıoğlu, şöyle konuştu:

"Rıfat Bilge, Türk dili, edebiyatı ve tarihi konusunda kendini kabul ettirmiştir. Dikkatli, titiz, çalışkan, sabırlı ve başarılı bir araştırmacıdır. Bilge, aynı zamanda çok okuyan, okuduğunu anlayan ve değerlendirmesini bilen bir dil bilginidir. Rıfat Bilge, 1928 yılında Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinin 7'inci ve 8'inci ciltlerini de Türkçeye çevirmiştir. Bu çok önemli bir şeydir."

Emekli doktor öğretim üyesi Mehmet Yalvaç, Bilge'nin öğretmenliği hakkında bilgi verirken, araştırmacı yazar İbrahim Beşe, Bilge'nin Türk dili, tarihi ve Kilis lehçesiyle ilgili çalışmalarını aktardı.

Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:48 Kaynak: AA
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