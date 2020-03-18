Kilisliler 'Koronavirüs' tedbirlerinden memnun - Son Dakika
Son Dakika Genel Kilisliler 'Koronavirüs' tedbirlerinden memnun - Son Dakika

Kilisliler 'Koronavirüs' tedbirlerinden memnun

6 saat önce

Kilisliler 'Koronavirüs' tedbirlerinden memnun Suriye sınırında bulunan Kilis'te, korona virüs tedbirleri vatandaşlar tarafından memnuniyet ile karşılanıyor Suriye sınırında bulunan Kilis'te, korona virüs tedbirleri vatandaşlar tarafından memnuniyet ile karşılanıyor.

Kilisliler 'Koronavirüs' tedbirlerinden memnun

Suriye sınırında bulunan Kilis'te, korona virüs tedbirleri vatandaşlar tarafından memnuniyet ile karşılanıyor

KİLİS - Suriye sınırında bulunan Kilis'te, korona virüs tedbirleri vatandaşlar tarafından memnuniyet ile karşılanıyor.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, Çobanbey ile Öncüpınar Sınır Kapısı ile kent merkezinde alınan korona virüs tedbirleri Kilisli vatandaşlar tarafından olumlu karşılanıyor. Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatı bölgesine komşu olan Kilis'te, Türkiye Cumhuriyeti tarafından sınır hattı, sınır kapıları ile kent merkezinde alınan korona virüs tedbirlerini dikkatle izleyen Kilisli vatandaşlar, devletin aldığı bütün tedbirlerin olumlu olduğunu, bu nedenle alınan tedbirleri desteklediklerini ifade ettiler.

Kilisliler 'Koronavirüs' tedbirlerinden memnun

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Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:51 Kaynak: İHA

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