Kilisliler, Ramazan ve yağmur nedeniyle evde kalıyor - Son Dakika

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Kilisliler, Ramazan ve yağmur nedeniyle evde kalıyor
6 saat önce
Kilisliler, Ramazan ve yağmur nedeniyle evde kalıyor Kilis'te dün geceden beri etkili olan sağanak yağış ve oruç gibi nedenlerden sokağa çıkma kısıtlamasına uyanların sayısı artarken dışarı çıkanların sayısında ise önemli derecede azaldı.
Kilisliler, Ramazan ve yağmur nedeniyle evde kalıyor
KİLİS - Kilis'te dün geceden beri etkili olan sağanak yağış ve oruç gibi nedenlerden sokağa çıkma kısıtlamasına uyanların sayısı artarken dışarı çıkanların sayısında ise önemli derecede azaldı.
Suriye sınırında bulunan Kilis'te, Hatay ve Gaziantep Büyükşehir ile Suriye'ye komşu olması nedeniyle doğal karantina olan kentte dün geceden beri etkili olan sağanak yağmur nedeniyle vatandaşların büyük bölümü sokağa çıkmadı. Ramazanın ikinci gününde esnafların da büyük bölümü sabah saatlerinde iş yerlerini açmadı. Vatandaşların oruçlu olması ve geceden itibaren etkili olan yağış gibi nedenlerden Ramazan ayının ilk günlerini evlerinde geçiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 01:07 Kaynak: İHA
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