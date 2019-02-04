Son Dakika Haberleri: Kilisliler Tehlikeye Rağmen Motosiklette Yük Taşımaya Devam Ediyor

Kilisliler Tehlikeye Rağmen Motosiklette Yük Taşımaya Devam Ediyor

1 saat önce

Kilisliler tehlikeye rağmen motosiklette yük taşımaya devam ediyorKİLİS - Kilis'te vatandaşlar, motosikletleri yük taşımacılığında da kullanması ilginç görüntüler oluştururken, tüm uyarılara rağmen motosikletler kamyonet gibi kullanılıyor.

Kilisliler Tehlikeye Rağmen Motosiklette Yük Taşımaya Devam Ediyor, System.String[]
Kilisliler tehlikeye rağmen motosiklette yük taşımaya devam ediyor

KİLİS - Kilis'te vatandaşlar, motosikletleri yük taşımacılığında da kullanması ilginç görüntüler oluştururken, tüm uyarılara rağmen motosikletler kamyonet gibi kullanılıyor.
Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu kentte, tehlikeye rağmen motosikletler yük taşımacılığında kullanılıyor. İki kişilik motosiklete 3-4 kişi binerek trafikte seyir eden vatandaşlar, yük taşımacılığında da motosikletleri kullanmaları ilginç görüntüler oluşturuyor. Yapılan tüm uyarılara ve kontrollere rağmen motosikletlerin nakliyatta kullanılması engellenemiyor.
Kimileri kepenk, kimileri sebze taşıyor
İlginç görüntülere neden olan motosiklet sürücülerinden biri, motosikletin arkasına bindirdiği yolcu ile birlikte demir merdiven taşırken, bir başkası da hemen arkasında bulunan çuval içerisinde soğan taşıdı. Bir başka sürücü motosikletin teknesine doldurduğu kuru yemişleri taşıdı. Kilis'te, vatandaşların böyle motosiklete binmeleri normal karşılanırken, il dışından gelenler gördükleri karşısında şaşırıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:36 Kaynak: İHA

Türkiye, Kilis, Yerel
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