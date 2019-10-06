Son Dakika Haberleri: Kilislilerin motosiklet sevdası
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Kilislilerin motosiklet sevdası

2 dakika önce

Kilis'te vatandaşların büyük kısmı motosiklet kullanırken vatandaşlar motosiklete aile boyu biniyor.

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Kilis'te vatandaşların büyük kısmı motosiklet kullanırken vatandaşlar motosiklete aile boyu biniyor.


Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te, istatistiklere göre trafikte kullanılan araçların yüzde 52'si motosikletlerden oluşuyor. Vatandaşlar, otomobillere göre daha az benzin yaktığı için motosiklete binmeyi tercih ediyor. Bazı vatandaşlar motosiklete 4-5 kişi binerek aile boyu ulaşımlarını sağlıyor. Tek veya iki kişilik motosiklete 4-5 kişi binenler ilginç görüntüler oluşturuyor.


Kilis'e il dışından gelenler, kentteki motosiklet çokluğu nedeniyle şaşkınlıklarını gizleyemiyor. - KİLİS

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:29 Kaynak: İHA
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