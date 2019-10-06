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Kilislilerin vazgeçilmezi: "Motosiklet"

1 saat önce

Kilislilerin vazgeçilmezi: "Motosiklet" Ulaşımdan, nakliyeye birçok şey için kullanılıyor Kilis'te tüm araçların yarısı motosikletlerden oluşuyorKİLİS - Kilis'te vatandaşların büyük kısmı motosiklet kullanırken, motosiklete aile boyu biniyorlar.

Kilislilerin vazgeçilmezi: "Motosiklet"

Ulaşımdan, nakliyeye birçok şey için kullanılıyor

Kilis'te tüm araçların yarısı motosikletlerden oluşuyor

KİLİS - Kilis'te vatandaşların büyük kısmı motosiklet kullanırken, motosiklete aile boyu biniyorlar.

Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te, istatistiklere göre trafikte kullanılan araçların yüzde 52'si motosikletlerden oluşuyor. Vatandaşlar, otomobillere göre daha az benzin yaktığı için motosiklete binmeyi tercih ediyorlar. Bazı vatandaşlar motosiklete 4-5 kişi binerek aile boyu ulaşımlarını sağlıyor. Tek veya iki kişilik motosiklete 4-5 kişi binenler ilginç görüntüler oluşturuyor.

Kilis'e il dışından gelenler, kentteki motosiklet çokluğu nedeniyle şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar.

Kilislilerin vazgeçilmezi: Motosiklet

Motosiklet, Kilis, Genel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:59 Kaynak: İHA
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