ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan 14 mayıs seçimlerinde yüzde 5,2 oy aldı. Oğan aldığı bu oy oranıyla ikinci tura kalan seçimlerin kilit ismi konumunda.
Oğan seçim sonrası yaptığı ilk açıklamada, "En başından beri gözüken o ki seçimler ikinci tura kalacak ve Türk milliyetçileri, Atatürkçüler ikinci turun belirleyeni olacaklar" değerlendirmesinde bulundu.
Oğan 2 milyon 800 binin üzerinde seçmenin oyunu aldı. Bu ATA İttifakı'nın toplam oyundan 1 buçuk milyon fazla. Oğan, ikinci turda Cumhur ya da millet ittifakını destekleyip destekleyemeyeceğini net olarak açıklamadı.
Şartlarını sıralayan Oğan, "Şu an asla şunu veya bunu destekleyeceğiz demiyoruz, demeyeceğiz. Eğer ikinci turda bizim desteğimize ihtiyaç duyan birisi olursa önce terörle, terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla arasına mesafe koymak zorunda. Siyasete ilk girdiğimiz günden bu yana söylediğimiz şeylerde hiç değişiklik olmadı, ilk gün ne diyorsak şimdi de aynısını diyoruz" dedi.
Son Dakika › Güncel › Kilit adam olan Sinan Oğan'ın alacağı karar seçimin kaderini belirleyebilir! Oğan: Terörle arasına mesafe koymayan bize gelmesin - Son Dakika