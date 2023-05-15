Kilit adam olan Sinan Oğan'ın alacağı karar seçimin kaderini belirleyebilir! Oğan: Terörle arasına mesafe koymayan bize gelmesin

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan 14 mayıs seçimlerinde yüzde 5,2 oy aldı. Oğan aldığı bu oy oranıyla ikinci tura kalan seçimlerin kilit ismi konumunda.

"ATATÜRKÇÜLER İKİNCİ TURUN BELİRLEYENİ OLACAK"

Oğan seçim sonrası yaptığı ilk açıklamada, "En başından beri gözüken o ki seçimler ikinci tura kalacak ve Türk milliyetçileri, Atatürkçüler ikinci turun belirleyeni olacaklar" değerlendirmesinde bulundu.

KİMİ DESTEKLEYECEĞİ HENÜZ NET DEĞİL

Oğan 2 milyon 800 binin üzerinde seçmenin oyunu aldı. Bu ATA İttifakı'nın toplam oyundan 1 buçuk milyon fazla. Oğan, ikinci turda Cumhur ya da millet ittifakını destekleyip destekleyemeyeceğini net olarak açıklamadı.

"İKİNCİ TURDA DESTEĞİMİZE İHTİYAÇ DUYAN..."

Şartlarını sıralayan Oğan, "Şu an asla şunu veya bunu destekleyeceğiz demiyoruz, demeyeceğiz. Eğer ikinci turda bizim desteğimize ihtiyaç duyan birisi olursa önce terörle, terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla arasına mesafe koymak zorunda. Siyasete ilk girdiğimiz günden bu yana söylediğimiz şeylerde hiç değişiklik olmadı, ilk gün ne diyorsak şimdi de aynısını diyoruz" dedi.