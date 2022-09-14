Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

14.09.2022 17:36

Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde PKK'nın kullandığı 2 mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı.

Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde PKK'nın kullandığı 2 mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 mağara tespit edildi. Mağaralardaki aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Açıklamada, ele geçirilenler şöyle sıralarındı

247 AK-47 piyade tüfeği, 19 RPG-7 roketatar, 2 keskin nişancı tüfeği, 4 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, 4 bombaatar, 1 MG-3 makineli tüfek, 1 RPG-26 roketatar, 1 adet 60 milimetre havan, 70 el bombası, 1 Doçka uçaksavar silahı, 1 Zagros keskin nişancı tüfeği, 2 adet 7,62 milimetere PKMS makinalı tüfek, 4 M-16 piyade tüfeği, 20 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 RPG-7 roketatar antitank mühimmatı, 1 RPG-7 optik nişangah, 3 termal silah dürbünü, 2 adet 7,62 milimetre PKMS makinalı tüfek namlusu, 300 bombaatar mühimmatı, çok ayıda hafif ve ağır silah mühimmatı, 1 yangın söndürme tüpü, 1 kaynak makinesi, 7 termal şemsiye, 5 set halinde oksijen tüpü, 1 switch çoklayıcı, 2 sabit telefon, 1 ses kayıt cihazı, 1 Yaesu el telsizi, 2 Yaesu sabit merkez telsiz, 1 IP kamera, 1 kulaklık, kimyasal ışık çubukları, 1 tripod ayaklık, 1 güç kaynağı, 1 joystick kumanda, 1 havalandırma fanı çok sayıda örgütsel doküman.

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Adıyaman haber... Adıyaman'da PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi Adıyaman haber... Adıyaman'da PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
Kaynak: DHA

Piyade, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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