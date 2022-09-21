Son dakika haberi: Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

21.09.2022 13:52

Son dakika gündem haberine göre Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama- tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama- tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe- Kilit Operasyonu ile Mehmetçik, teröristlere kaçacak yer bırakmıyor. Kahraman Mehmetçiklerimiz; teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor. Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi" denildi. Bölgede son olarak ele geçirilen malzemeler ise şöyle sıralandı: "15 AK-47 piyade tüfeği, 1 RPG-7 tanksavar silahı, 1 adet 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek, 1 makineli tabanca, 1 HK-33 piyade tüfeği, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet 7,62 milimetre PKMS makinalı tüfek yedek namlusu, çok sayıda bombaatar mühimmatı, 5,56 milimetre ve 7,62 milimetre çapında mühimmat, sabit merkez telsiz, termal kıyafetler, 1 mesafe ölçer, çok sayıda yaşam malzemesi." (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

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