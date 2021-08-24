Kilit filminin galasında eşi ve eski eşiyle poz verdi

Mert Fırat'ın cinayet masası başkomiserini, Melisa Aslı Pamuk'un istihbarat ajanını canlandırdığı polisiye gizem filmi "Kilit", 27 Ağustos'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Snob Magazin'in haberine göre; Filmde rol alan eski eşler Mustafa Alabora ve Betül Arım, dün akşam gerçekleşen galada boy gösterdiler. Kırmızı halıda poz veren eski eşlere, Mustafa Alabora'nın eşi Banu Zeytinoğlu ve Betül Arım'ın kızı Melissa Karagöz de eşlik etti.

SES GETİREN FOTOĞRAF HAKKINDA KONUŞTU

Birlikte poz vermeleri sonrası konuşan Banu Zeytinoğlu, "Bazı fotoğraf kareleri hayat dersi verir" açıklamasında bulundu.

Melissa Karagöz, Betül Arım'ın Ali Karagöz ile yaptığı evlilikten dünyaya gelmişti.

Mustafa Alabora ile Betül Arım'ın Memet Ali Alabora adını verdikleri bir oğlu bulunuyor. Mustafa Alabora ve Banu Zeytinoğlu, geçtiğimiz yıl Galler'de yaşayan Memet Ali Alabora'yı ziyaret etmişlerdi.

KİLİT FİLMİNİN KONUSU NE?

Cezaevinde rutin bir sabah sayımında her koğuşta cesetlerle karşılaşılmasıyla başlayan film, olayın aydınlatılması için görevlendirilen istihbarat teşkilatında görevli Selin Korkmaz ile cinayet bürodan Başkomiser Erol Haktan'ın ölümlerin ardındaki gizemleri çözmek için çabalarını anlatıyor.