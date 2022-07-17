Son dakika haberleri... Msb: Teğmen Ömer Faruk Civelek Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olduğunu açıkladı.
MSB'den bugün yapılan yazılı açıklamada, Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit düştüğü duyuruldu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Ömer Faruk Civelek için MSB'nin internet sitesinde bir taziye mesajı yayınladı. Akar'ın mesajı şöyle:
"Kahraman arkadaşımız, 17 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim."
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