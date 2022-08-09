Malatya'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Malatya'ya şehit ateşi düştü

09.08.2022 01:23
Malatya'ya şehit ateşi düştü

Kilit Harekatı bölgesinde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç'un (36) Malatya'daki evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı.

Kilit Harekatı bölgesinde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç'un (36) Malatya'daki evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı. Şehit Koç'un tedavisi için GATA'da bulunan ailesi, acı haberi Ankara'da öğrendi.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, teröristlerce döşenen EYP'nin 3 Ağustos'ta patlaması sonucu ağır yaralanan ve GATA'da tedaviye alınan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 5 gün sonra şehit oldu. Malatya'dan, şehit Koç'un tedavisi için GATA'ya giden ailesi, acı haberi Ankara'da öğrendi. Şehidin ailesinin yaşadığı Malatya'daki evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Evli, 2 çocuk babası Halil Koç'un cenazesi, yarın ikindi vakti düzenlenecek törenle Malatya'da toprağa verilecek.


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Msb: Pençe-Kilit Harekâtı Bölgesinde Yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç Şehit Oldu Msb: Pençe-Kilit Harekâtı Bölgesinde Yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç Şehit Oldu Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Kaynak: DHA

Halil Koç, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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