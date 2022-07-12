KİLİT KAVŞAK KIRIKKALE'DE, BAYRAM DÖNÜŞÜ TRAFİĞİ BAŞLADI

ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilinden dönen vatandaşlar nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Kurban Bayramı'nın son gününde bayram tatiline çıkan vatandaşların bir kısmı, memleketlerine dönmek için yola çıktı. Dönüş yolculuğu nedeniyle 43 ilin geçiş noktasında yer alan 'kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşandı. Kentte, akşam saatlerinden itibaren karayollarında yoğunluk yaşanırken yer yer hasarlı kazalar da meydana geldi. Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için kavşakları dönüşlere kapatarak trafiği hızlandırdı. Kentte, trafik yoğunluğunun hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.