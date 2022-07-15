'KİLİT KAVŞAK' KIRIKKALE'DE, BAYRAM DÖNÜŞÜ TRAFİĞİ - Son Dakika
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'KİLİT KAVŞAK' KIRIKKALE'DE, BAYRAM DÖNÜŞÜ TRAFİĞİ

15.07.2022 20:21

KIRIKKALE'de, ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan 'kilit kavşak'ta, Kurban Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

KIRIKKALE'de, ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan 'kilit kavşak'ta, Kurban Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Kurban Bayramı tatiline çıkanların bir kısmı, tatilinin bitmesine 2 gün kala dönüş yoluna geçti. Dönüş yolculuğu nedeniyle 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşandı. Kentte, akşam saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanırken yer yer hasarlı kazalar da meydana geldi. Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için kavşakları dönüşlere kapatarak trafiği hızlandırdı. Kentte, trafik yoğunluğunun hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

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KİLİT KAVŞAK KIRIKKALE'DE, BAYRAM DÖNÜŞÜ TRAFİĞİ BAŞLADI KİLİT KAVŞAK KIRIKKALE'DE, BAYRAM DÖNÜŞÜ TRAFİĞİ BAŞLADI 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayramın son gününde dönüş hareketliliği başladı 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayramın son gününde dönüş hareketliliği başladı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'KİLİT KAVŞAK' KIRIKKALE'DE, BAYRAM DÖNÜŞÜ TRAFİĞİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'KİLİT KAVŞAK' KIRIKKALE'DE, BAYRAM DÖNÜŞÜ TRAFİĞİ - Son Dakika
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